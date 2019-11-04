Убийство Кирилла Тлявова: о чем узнало следствие через пять месяцев, фото — НВ

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31 мая в Переяславе на Киевщине застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Подозревают, что стреляли пьяные полицейские.

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Кирилла Тлявова ранили в голову, впоследствии он умер в киевской больнице. С тех пор успехи следствия незначительны. По состоянию на ноябрь четырем подозреваемым продолжены меры, а руководителя подозреваемых повысили, сообщает INSIDER.

Кадровые выводы

Сразу после трагического случая новоназначенный руководитель областной полиции Андрей Небытов сказал, что в отделении проведут «внутреннюю проверку» и «разберутся», кто и почему сначала составил протокол о том, что Кирилл получил смертельные травмы в результате падения «на камешек». Обещали и уволить руководство отделения полиции.

Двух подозреваемых действительно уволили из полиции, в отделении в июле сменился начальник (Максим Скидан). А вот внутреннего расследования относительно полицейских, которые выезжали на место преступления, в отделении не проводилось.

На высшем уровне освободили только начальника местной полиции, а его заместители Козак и Олейник остались на работе. Через два месяца заместителем начальника полиции Переяслава назначили Олега Немировского, который на момент преступления был начальником сектора реагирования полиции.

Следствие: свидетелей-детей не опрашивали

Бабушка Кирилла Тлявова, которая отслеживает ход расследования и ездит на суды к четырем подозреваемым, рассказывает, что чиновники уверяют: продолжаются экспертизы. По ее словам, отчитываться президенту о расследовании должны были 12 сентября. По состоянию на ноябрь всем четырем подозреваемым продолжены меры пресечения.

Соседка семьи Кирилла Тлявова Алина говорит, что даже в день преступления никто из полиции не приходил к ней и соседям. Она говорит, что если с Петровца и Приходько (подозреваемые полицейские) снимут подозрения, местные этого не оставят без внимания.

Они стреляли так неоднократно. Зимой также бывало стреляли, — добавляет Алина.

Она заявила, что других детей, которые гуляли с Кириллом в тот день, не допрашивали, а несовершеннолетнего, который также подозревается полицией, выгораживает его мать.

Куда стреляли

После убийства Кирилла местная жительница Галина нашла мишень, по которой стреляли полицейские. Это был горшок, который женщина поставила в посадке напротив своего двора. Стрелки подвесили его на дерево. Дом забором не огражден. Напротив дома — пустырь и небольшая посадка. За ними — обычная улица и дом Галины. Именно в посадке и была мишень, а на улице возле дома регулярно играли дети.

Подозреваемые не могли не знать, что могли попасть в людей на улице, поскольку прожили здесь много лет.

Кого подозревают

Первый подозреваемый — Иван Приходько. У него двое детей: сын и дочь. До трагедии работал в водной полиции. Второй подозреваемый — 42-летний Владимир Петровец. К моменту трагедии работал старшим сержантом группы реагирования местной полиции.

Третий подозреваемый — Дмитрий Кривошей. К работе в правоохранительных органах отношения не имеет. В день смерти Кирилла отдыхал вместе с Приходько и Петровцом. Четвертый подозреваемый — несовершеннолетний. По версии следствия, парень отдыхал вместе с Кривошеем, Петровцом и Приходько. Он находится под ночным домашним арестом и, по словам местных жителей, учится в колледже.

В июле Государственное бюро расследований объявило подозрение четвертому лицу по делу об убийстве Тлявова — сыну подозреваемого полицейского Владимира Петровке — 15-летнему Станиславу.

Это подозрение объявлено ​​по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины. В июле руководитель ГБР Роман Труба жаловался журналистам на то, что с момента убийства были потеряны сутки, поскольку только на следующий день подследственность была определена на ГБР и следователи приступили к работе. Поиски оружия, из которого застрелили Кирилла продолжаются. Отсутствие орудие убийства не позволяет правоохранителям установить, чей именно выстрел мог стать смертельным для мальчика.