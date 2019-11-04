На должность Вятровича претендуют девять человек. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n128974-kto-vmesto-vyatrovicha-na-doljnost-glavy-instituta-nacpamyati-pretenduut-bezrabotnyy-urist.html

Ракурс

Украинский институт национальной памяти пока без руководства, на должности главы ведомства претендуют девять человек.

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Среди кандидатов, как профильные специалисты, так и юрист, журналист, лесник, преподаватель. Об этом говорится в ответе Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос по конкурсу на должность главы Украинского института национальной памяти, 4 ноября, передает «Историческая правда».

Одним из кандидатов является Стефан Христенко — юрист по образованию, который сейчас находится без работы. Ранее он работал в нескольких компаниях, а сейчас изучает право в Копенгагене.

Второй в списке Сергей Руденко — кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Кроме того, он доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

На должность председателя Института также претендует Сергей Коростышевский, который сейчас работает в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Также среди претендентов — Дмитрий Решетченко, который является кандидатом исторических наук, а до марта 2019 года возглавлял отдел Центрального государственного архива зарубежной украиники.

В списке значится и общественный деятель Тарас Шамайда, автор издания «Историческая правда». В декларации указано, что он работает в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины.

На место Вятровича претендует и Надежда Князев — преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

Среди претендентов и редактор сайта «Сегодня» Петр Жижиян.

Есть в списке кандидатов и имя Алины Понипаляк — кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Национального музея истории Украины.

Девятый из кандидатов Евгений Савченко — старший мастер леса государственного предприятия «Киевский лесхоз», который работал лесоводом до увольнения 2019 года.

Также в конкурсе примут участие историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директор Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который возглавлял институт с 2014 года. Известно, что его уволили по соглашению сторон. Вятрович после освобождения сообщил, что во время разговора с руководителем правительства Алексеем Гончаруком тот заверил его, что статус Института и стратегия деятельности в дальнейшем не изменится.