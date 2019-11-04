Иран ускорил производство обогащенного урана, фото: U.S. Department of Energy

https://racurs.ua/n128973-iran-uskoril-proizvodstvo-obogaschennogo-urana.html

Ракурс

Обогащенный уран в Иране снова производится в нарушение ядерного договора с другими государствами.

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Глава ядерной программы Али Акбара Салехи сделал заявление об изменениях. Об этом сообщает Associated Press.

Тегеран стал эксплуатировать 60 передовых центрифуг IR-6. Они запрещены межгосударственным ядерным договором.

Центрфуги IR-6 позволяют в 10 раз быстрее производить обогащенный уран, чем IR-1 первого поколения. Они были разрешены соглашением.

Ядерный договор ограничивал использование Ираном 5060 центрифуг первого поколения IR-1 для обогащения урана. Это осуществлялось путем быстрого вращения гексафторида урана.

Эксперты полагали, что стране потребуется год, чтобы получить определенное количество материалов для производства ядерного оружия. Запустив эти усовершенствованные центрифуги, Иран сможет достичь цели быстрее. В Тегеране инженеры работают над прототипом центрифуги. Она якобы в 50 раз быстрее разрешенных межгосударственным ядерным соглашением.

Ранее Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерному соглашению 2015 года. Это произошло после того как из договора вышли США. Было объявлено и о планах направить на Ближний Восток группы авианосцев. Власти азиатского государства назвали действия Белого Дома незаконными.