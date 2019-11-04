"Нафтогаз" против "Газпрома": Москва официально требует от Киева отказаться от побед в международных арбитражах, фото

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Российский газовый монополист «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальный ответ, в котором отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.

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Об ответе россиян на результаты двух раундов трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе в формате Украина—РФ—ЕС сообщил 4 ноября в Фейсбук исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Мы получили официальный ответ «Газпрома», что они не будут поставлять газ до тех пор, пока не «восстановится баланс». «Газпром» отказывается продавать топливо по цене, которую установил арбитраж, — написал Витренко.

Он считает, что «Газпром» хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража относительно транзитного контракта. Согласно этому решению, россияне должны «Нафтогазу» 3 млрд долл. Москва хочет обнулить решения судов и создать ситуацию, когда никто никому ничего не должен.

«Газпром» нам должен 3 млрд долл. — за того, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту. И мы напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в контракте с «Газпромом» определен как единственный механизм разрешения споров. Там также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения, — добавил чиновник «Нафтогаза».

Киев и Москва в сентябре-октябре провели два раунда переговоров в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии о транзите газа. После встречи 28 октября вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил, что разочарован результатами.

Весной Москва начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа. Они продолжались на фоне информации о невозможности своевременной достройки россиянами обходных газопроводов до конца действия контракта. Кроме того, Россия не могла перекрыть Украине газ.

Недавно «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск, который предусматривает выплату «Газпромом» компенсации на сумму 12 млрд долл.