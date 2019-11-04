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Ракурс
Командир ООС назвал дату начала разведения сил в Петровском. Фото: flickr.com

Разведение сил в Петровском: командующий ООС назвал новую дату

4 ноя 2019, 15:42
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Разведение войск в Петровском может состояться уже 8 ноября. Процесс может начаться при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины.

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В этом случае разведение сил и средств может быть завершено уже 8 ноября. Штаб Операции Объединенных сил направил соответствующее письмо в ОБСЕ. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко 4 ноября на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводим, если не будет нарушения режима тишины, — отметил Кравченко.

Вместе с тем руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский заявил, что в последний раз боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи Петровского 29 и 30 октября. Разведение сил удастся провести только через неделю, если не будут фиксироваться обстрелы.

Напомним, 4 ноября в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что пророссийские сепаратисты пошли на провокацию, заявив о готовности начать процесс разведения войск в населенном пункте Петровское.

Источник: Ракурс


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