Разведение сил в Петровском: командующий ООС назвал новую датуhttps://racurs.ua/n128971-razvedenie-sil-v-petrovskom-komanduuschiy-oos-nazval-novuu-datu.htmlРакурс
Разведение войск в Петровском может состояться уже 8 ноября. Процесс может начаться при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины.
В этом случае разведение сил и средств может быть завершено уже 8 ноября. Штаб Операции Объединенных сил направил соответствующее письмо в ОБСЕ. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко 4 ноября на брифинге, который транслировали украинские СМИ.
Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводим, если не будет нарушения режима тишины, — отметил Кравченко.
Вместе с тем руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский заявил, что в последний раз боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи Петровского 29 и 30 октября. Разведение сил удастся провести только через неделю, если не будут фиксироваться обстрелы.
Напомним, 4 ноября в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что пророссийские сепаратисты пошли на провокацию, заявив о готовности начать процесс разведения войск в населенном пункте Петровское.