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Зеленский назначил Прокопенко губернатором Черниговской области. Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил новых губернаторов в Черкасской и Черниговской областях

4 ноя 2019, 15:23
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указы о назначении новых руководителей Черкасской и Черниговской областей.

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Так, Романа Боднара назначили главой Черкасской областной государственной администрации, а Андрея Прокопенко — руководителем Черниговской области, говорится на сайте главы государства.

Отметим, что указ по Боднару был подписан сегодня, а по Прокопенко — 31 октября.

До Боднара Черкасской областью руководить Игорь Шевченко, который написал заявление об отставке. В свою очередь Прокопенко заменил на должности Наталью Романову.

Судя по информации в электронной декларации, в прошлом году Боднар заработал более 430 тыс. грн. Также он задекларировал 120 тыс. грн наличными. До назначения работал в СБУ в Луганской области.

Что касается Прокопенко, то он в 2012—2013 годах работал советником вице-президента, после чего занимался бизнесом. В марте прошлого года его избрали заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии. Интересно, что в 2012—2013 годах он руководил избирательными штабами в нескольких российских городах.

Напомним, что 1 ноября Зеленский назначил Игоря Сопеля руководителем Тернопольской государственной администрации.

Источник: Ракурс


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