Зеленський призначив Прокопенка губернатором Чернігівської области. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128970-zelenskyy-pryznachyv-novyh-gubernatoriv-v-cherkaskiy-i-chernigivskiy-oblastyah.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав укази про призначення нових керівників Черкаської та Чернігівської областей.

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Так, Романа Боднара призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації, а Андрія Прокопенка — керівником Чернігівської області, йдеться на сайті глави держави.

Зазначимо, що указ стосвно Боднара був підписаний сьогодні, а стосовно Прокопенка — 31 жовтня.

До Боднара Черкаською областю керувати Ігор Шевченко, який написав заяву про відставку. У свою чергу Прокопенко замінив на посаді Наталію Романову.

Судячи з інформації в електронній декларації, минулого року Боднар заробив понад 430 тис. грн. Також він задекларував 120 тис. грн готівкою. До призначення працював у СБУ в Луганській області.

Що стосується Прокопенка, то він у 2012−2013 роках працював радником віце-президента, після чого займався бізнесом. У березні минулого року його обрали заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. Цікаво, що в 2012—2013 роках він керував виборчими штабами у кількох російських містах.

Нагадаємо, що 1 листопада Зеленський призначив Ігоря Сопеля керівником Тернопільської державної адміністрації.