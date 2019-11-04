Луценко повідомив, чому його дружина здає мандат у Раді, фото — Фейсбук Ю.Луценко

https://racurs.ua/ua/n128969-u-lucenko-problemy-iz-sercem-eks-genprokuror-povidomyv-chomu-drujyna-zdaie-mandat-u-radi.html

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Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що причиною складання депутатських повноважень його дружиною Іриною є серйозна проблема з серцем.

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У Фейсбук Луценко 4 листопада написав, що такий діагноз не дозволяє працювати їй на виборців на повну віддачу.

Він також запевнив, що відмова від мандату не пов‘язана із можливим від’їздом за кордон. Таку версію почали розгойдувати у мережі, додаючи до цього й тривале стажування самого Луценка у Великій Британії.

Я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ. Вся моя сім‘я народилася, працювала, боролася і воювала тут, в Україні. Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання, — написав Луценко.

Згодом й Ірина Луценко повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.