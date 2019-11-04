У Луценко проблеми із серцем: екс-генпрокурор повідомив, чому дружина здає мандат у Радіhttps://racurs.ua/ua/n128969-u-lucenko-problemy-iz-sercem-eks-genprokuror-povidomyv-chomu-drujyna-zdaie-mandat-u-radi.htmlРакурс
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що причиною складання депутатських повноважень його дружиною Іриною є серйозна проблема з серцем.
У Фейсбук Луценко 4 листопада написав, що такий діагноз не дозволяє працювати їй на виборців на повну віддачу.
Він також запевнив, що відмова від мандату не пов‘язана із можливим від’їздом за кордон. Таку версію почали розгойдувати у мережі, додаючи до цього й тривале стажування самого Луценка у Великій Британії.
Я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ. Вся моя сім‘я народилася, працювала, боролася і воювала тут, в Україні. Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання, — написав Луценко.
Згодом й Ірина Луценко повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.
Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла, — пояснила нардеп і перелічила у пості усі заслуги у Раді восьмого і дев’ятого скликань.