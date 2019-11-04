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Луценко сообщил, почему его жена сдает мандат в Раде, фото — Фейсбук Ю.Луценко

У Луценко проблемы с сердцем: экс-генпрокурор сообщил, почему жена сдает мандат в Раде

4 ноя 2019, 15:11
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что причиной сложения депутатских полномочий его женой Ириной является серьезная проблема с сердцем.

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В Фейсбук Луценко 4 ноября написал, что такой диагноз не позволяет работать ей на избирателей с полной отдачей.

Он также заверил, что отказ от мандата не связан с возможным отъездом их семьи за границу. Такую версию начали раскачивать в сети, добавляя к этому и длительную стажировку самого Луценко в Великобритании.

Я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства, — написал Луценко.

Впоследствии и Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла, — объяснила нардеп и перечислила в посте все заслуги в Раде восьмого и девятого созывов.

Источник: Ракурс


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