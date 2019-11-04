У Луценко проблемы с сердцем: экс-генпрокурор сообщил, почему жена сдает мандат в Радеhttps://racurs.ua/n128969-u-lucenko-problemy-s-serdcem-eks-genprokuror-soobschil-pochemu-jena-sdaet-mandat-v-rade.htmlРакурс
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что причиной сложения депутатских полномочий его женой Ириной является серьезная проблема с сердцем.
В Фейсбук Луценко 4 ноября написал, что такой диагноз не позволяет работать ей на избирателей с полной отдачей.
Он также заверил, что отказ от мандата не связан с возможным отъездом их семьи за границу. Такую версию начали раскачивать в сети, добавляя к этому и длительную стажировку самого Луценко в Великобритании.
Я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства, — написал Луценко.
Впоследствии и Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла, — объяснила нардеп и перечислила в посте все заслуги в Раде восьмого и девятого созывов.