Луценко сообщил, почему его жена сдает мандат в Раде, фото — Фейсбук Ю.Луценко

https://racurs.ua/n128969-u-lucenko-problemy-s-serdcem-eks-genprokuror-soobschil-pochemu-jena-sdaet-mandat-v-rade.html

Ракурс

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что причиной сложения депутатских полномочий его женой Ириной является серьезная проблема с сердцем.

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В Фейсбук Луценко 4 ноября написал, что такой диагноз не позволяет работать ей на избирателей с полной отдачей.

Он также заверил, что отказ от мандата не связан с возможным отъездом их семьи за границу. Такую версию начали раскачивать в сети, добавляя к этому и длительную стажировку самого Луценко в Великобритании.

Я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства, — написал Луценко.

Впоследствии и Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.