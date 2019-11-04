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В правительстве назвали дату запуска 5G в Украине, фото: pexels

В правительстве назвали дату запуска 5G в Украине

4 ноя 2019, 14:48
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Интернет 5G в Украине планируют запустить в 2022 году.

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Александр Шелест, заместитель министра цифровой трансформации, рассказал подробности. В интервью liga.net он объяснил перспективы мобильного интернета пятого поколения в стране.

Чиновник проинформировал журналистов о том, что показатели ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц) на территории Украины низкие. Несмотря на эту ситуацию, Шелест уверен, что 5G придет в Украину в ближайшее время, а не через 20 лет.

Переговоры о реализации инициативы с некоторыми операторами уже состоялись. В правительстве уверены в запуске услуги через три года.

Представители шведского производителя оборудования для мобильных операторов Ericsson считают, что украинское правительство слишком оптимистично. По их мнению, 5G в Украине не запустят до 2024 года.

Напомним, в сентябре министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшие годы планируется завершение внедрения 3G и 4G по всей территории страны. Он назвал запуск 5G-сети нецелесообразным.

Источник: Ракурс


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