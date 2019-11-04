В уряді назвали дату запуску 5G в Україні, фото: pexels

https://racurs.ua/ua/n128968-v-uryadi-nazvaly-datu-zapusku-5g-v-ukrayini.html

Ракурс

Інтернет 5G в Україні планують запустити в 2022 році

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Олександр Шелест, заступник міністра цифровий трансформації, розповів подробиці. В інтерв’ю liga.net він пояснив перспективи мобільного інтернету п’ятого покоління в країні.

Чиновник поінформував журналістів про те, що показники ARPU (середні витрати на мобільний зв’язок на одну людину в місяць) на території України низькі. Незважаючи на цю ситуацію, Шелест впевнений, що 5G стартуватиме в Україні найближчим часом, а не через 20 років.

Переговори про реалізацію ініціативи з деякими операторами вже відбулися. В уряді впевнені в запуску послуги через три роки.

Представники шведського виробника устаткування для мобільних операторів Ericsson вважають, що український уряд налаштований занадто оптимістично. На їхню думку, 5G в Україні не запустять до 2024 року.

Нагадаємо, у вересні міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що в найближчі роки планується завершення впровадження 3G та 4G по всій території країни. Він назвав запуск 5G-мережі недоцільним.