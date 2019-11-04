Командир ООС назвав дату початку розведення сил у Петрівському. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128971-rozvedennya-syl-u-petrivskomu-komanduvach-oos-nazvav-novu-datu.html

Ракурс

Розведення військ у Петрівському може відбутися вже 8 листопада. Процес може розпочатися за умови повного припинення вогню та дотримання режиму тиші.

Loading...

У цьому випадку розведення сил та засобів може бути завершене вже 8 листопада. Штаб операції Об'єднаних сил направив відповідний лист в ОБСЄ. Про це заявив командувач ООС Володимир Кравченко 4 листопада на брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

Ми вже направили листа в ОБСЄ: 7 листопада приступаємо, 8 листопада практично розводимо, якщо не буде порушення режиму тиші, — зазначив Кравченко.

Водночас керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський заявив, що востаннє бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу Петрівського 29 та 30 жовтня. Розведення сил вдасться провести лише через тиждень, якщо не будуть фіксуватися обстріли.

Нагадаємо, 4 листопада в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що проросійські сепаратисти пішли на провокацію, заявивши про готовність розпочати процес розведення військ у населеному пункті Петрівське.