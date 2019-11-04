"Нафтогаз" проти "Газпрому": Москва офіційно вимагає від Києва відмовитися від перемог у міжнародних арбітражах, фото — Фейсбук О.Цимбалюк

https://racurs.ua/ua/n128972-moskva-oficiyno-vymagaie-vid-kyieva-vidmovytysya-vid-peremog-u-mijnarodnyh-arbitrajah.html

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Російський газовий монополіст «Газпром» надіслав «Нафтогазу України» офіційну відповідь, у якій відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Київ не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

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Про відповідь росіян на результати двох раундів тристоронніх газових переговорів у Брюсселі у форматі Україна-РФ-ЄС повідомив у Фейсбук виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Ми отримали офіційну відповідь «Газпрому», що вони не будуть постачати газ до тих пір, поки не «відновиться баланс». «Газпром» відмовляється продавати паливо за ціною, яку встановив арбітраж, — написав Вітренко.

Він вважає, що «Газпром» хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом. Згідно з цим рішенням росіяни винні «Нафтогазу» 3 млрд дол. Москва хоче обнулити рішення судів і створити ситуацію, коли ніхто нікому нічого не винен.

«Газпром» нам винен 3 млрд дол. через те, що не виконував свої контрактні зобов’язання за транзитним контрактом. І ми нагадуємо нашим контрагентам, що Стокгольмський арбітраж у контракті з «Газпромом» визначено як єдиний механізм вирішення суперечок. Там також вказано, що його рішення є остаточними та обов’язковими для виконання, — додав посадовець «Нафтогазу».

Київ і Москва у вересні-жовтні провели два раунди переговорів у Брюсселі за посередництва Єврокомісії про транзит газу. Після зустрічі 28 жовтня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчовіч заявив, що розчарований результатами.

Навесні Москва почала переговори з Україною щодо подовження транзиту газу. Вони тривали на тлі інформації про неможливість вчасної добудови росіянами обхідних газогонів до кінця дії контракту. Крім того, Росія не могла перекрити Україні газ.

Нещодавно «Нафтогаз України» подав до Стокгольмського арбітражу новий позов, який передбачає виплату «Газпромом» компенсації на суму 12 млрд дол.