Іран прискорив виробництво збагаченого урану, фото: U.S. Department of Energy

https://racurs.ua/ua/n128973-iran-pryskoryv-vyrobnyctvo-zbagachenogo-uranu.html

Ракурс

Збагачений уран в Ірані знову виробляється з порушенням ядерного договору.

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Глава ядерної програми Алі Акбара Салехі зробив заяву про зміни. Про це повідомляє Associated Press.

Тегеран став експлуатувати 60 передових центрифуг IR-6. Вони заборонені міждержавним ядерним договором.

Центрифуги IR-6 дозволяють в 10 разів швидше виробляти збагачений уран, ніж IR-1 першого покоління. Вони були дозволені угодою.

Ядерний договір обмежував використання Іраном 5060 центрифуг першого покоління IR-1 для збагачення урану. Це здійснювалося шляхом швидкого обертання гексафториду урану.

Експерти вважали, що країні буде потрібен рік, щоб отримати певну кількість матеріалів для виробництва ядерної зброї. Запустивши ці вдосконалені центрифуги, Іран зможе досягти мети швидше. У Тегерані інженери працюють над прототипом центрифуги. Вона нібито в 50 разів швидше дозволених ядерною угодою.

Раніше Іран призупинив виконання частини зобов’язань по ядерній угоді 2015 року. Це сталося після того як з договору вийшли США. Було оголошено і про плани направити на Близький Схід групи авіаносців. Влада азіатської держави назвала дії Білого Дому незаконними.