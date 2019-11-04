На посаду Вятровича претендують дев’ятеро осіб. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128974-hto-zamist-v-yatrovycha-na-posadu-golovy-instytutu-nacpam-yati-pretenduut-bezrobitnyy-uryst.html

Ракурс

Український інститут національної пам’яті наразі без керівництва, на посади голови відомства претендують дев’ятеро осіб.

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Серед кандидатів, як профільні спеціалісти, так і юрист, журналіст, лісник, викладач. Про це йдеться у відповіді Національного агентства України з питань державної служби відповідь на запит щодо конкурсу на посаду голови Українського інституту національної пам’яті, 4 листопада передає «Історична правда».

Одним із кандидатів є Стефан Христенко — юрист за освітою, який наразі перебуває без роботи. Раніше він працював у кількох компаніях, а зараз вивчає право у Копенгагені.

Другий у списку Сергій Руденко — кандидат культурології, фахівець з музейної справи. Крім того, він доцент Київського Національного університету культури та мистецтв.

На посаду голови Інституту також претендує Сергій Коростишевський, який наразі працює у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Також серед претендентів — Дмитро Решетченко, який є кандидатом історичних наук, а до березня 2019 року очолював відділ Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

У списку значиться й громадський діяч Тарас Шамайда, автор видання «Історична правда». У декларації вказано, що він працює в Управлінні справами Апарату Верховної Ради України.

На місце В’ятровича претендує й Надія Князев — викладач української мови, член Національної спілки журналістів.

Серед претендентів і редактор сайту «Сегодня» Петро Жижиян.

Є в переліку кандидатів і ім’я Аліни Понипаляк — кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Національного музею історії України.

Дев’ятий із кандидатів Євгеній Савченко — старший майстер лісу державного підприємства «Київський лісгосп», який працював лісівником до звільнення 2019 року.

Також у конкурсі візьмуть участь історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директор Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив керівника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював інститут з 2014 року. Відомо, що його звільнили за угодою сторін. В’ятрович після звільнення повідомив, що під час розмови із керівником уряду Олексієм Гончаруком той запевнив його, що статус Інституту та стратегія діяльності в подальшому не зміниться.