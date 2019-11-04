Убивство Кирила Тлявова: про що дізналося слідство через п'ять місяців, фото — НВ

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31 травня у Переяславі на Київщині застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Підозрюють, що стріляли п’яні поліцейські.

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Кирила Тлявова поранили в голову, згодом він помер у київській лікарні. Відтоді успіхи слідства незначні. Станом на листопад чотирьом підозрюваним продовжені запобіжні заходи, а керівника підозрюваних підвищили, повідомляє INSIDER.

Кадрові висновки

Відразу після трагічного випадку новопризначений керівник обласної поліції Андрій Небитов сказав, що у відділенні проведуть «внутрішню перевірку» та «розберуться», хто і чому спочатку склав протокол про те, що Кирило отримав смертельні травми внаслідок падіння «на камінчик». Обіцяли й звільнити керівництво відділення поліції.

Двох підозрюваних справді звільнили з поліції, у відділенні в липні змінився начальник (Максим Скидан). А от внутрішнього розслідування щодо поліцейських, які виїжджали на місце злочину, у відділенні не проводилося.

На вищому рівні звільнили тільки начальника місцевої поліції, а його заступники Козак і Олійник залишилися на роботі. Через два місяці заступником начальника поліції Переяслава призначили Олега Немирівського, який на момент злочину був начальником сектору реагування поліції.

Слідство: свідків-дітей не опитували

Бабуся Кирила Тлявова, яка відстежує хід розслідування і їздить на суди до чотирьох підозрюваних, розповідає, що посадовці запевняють: тривають експертизи. За її словами, звітувати президенту про розслідування повинні були 12 вересня. Станом на листопад всім чотирьом підозрюваним продовжені запобіжні заходи.

Сусідка сім’ї Кирила Тлявова Аліна каже, що навіть у день злочину ніхто з поліції не приходив до неї та сусідів. Вона каже, що якщо з Петрівця і Приходько (підозрювані поліцейські) знімуть підозри, місцеві цього не залишать без уваги.

Вони стріляли так неодноразово. Взимку також бувало стріляли, — додає Аліна.

Вона заявила, що інших дітей, які гуляли із Кирилом того дня не допитували, а неповнолітнього, який також підозрюється поліцією, вигороджує його мати.

Куди стріляли

Після убивства Кирила місцева жителька Галина знайшла мішень, по якій стріляли поліцейські. Це був горщик, який жінка поставила у посадці навпроти свого двору. Стрілки підвісили його на дерево. Будинок одного парканом не огороджений. Навпроти будинку — пустир і невелика посадка. За ними — звичайна вулиця та будинок Галини. Саме в посадці й мішень, а на вулиці біля дому регулярно гралися діти.

Підозрювані не могли не знати, що могли влучити у людей на вулиці.

Він прожив тут багато років, — розповіла Галина.

Хто підозрювані

Перший підозрюваний — Іван Приходько. Він має двох дітей: сина та дочку. До трагедії працював у водній поліції. Другий підозрюваний — 42-річний Володимир Петровець. До моменту трагедії працював старшим сержантом групи реагування місцевої поліції.

Третій підозрюваний — Дмитро Кривошей. До роботи у правоохоронних органах стосунку не має. У день смерті Кирила відпочивав разом з Приходьком та Петровцем. Четвертий підозрюваний — неповнолітній. За версією слідства, хлопець відпочивав разом із Кривошеєм, Петровцем та Приходьком. Він перебуває під нічним домашнім арештом та, за словами місцевих жителів, вчиться у коледжі.

У липні Державне бюро розслідувань оголосило підозру четвертій особі у справі про вбивство Тлявова — сину підозрюваного поліцейського Володимира Петровця — 15-річному Станіславу.

Нова підозра оголошена за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України. У липні керівник ДБР Роман Труба скаржився журналістам на те, що з моменту вбивства була втрачена доба, адже лише на наступний день підслідність була визначена за ДБР і слідчі приступили до роботи. Пошуки зброї, з якої застрелили Кирила, тривають. Відсутність знаряддя вбивства не дозволяє правоохоронцям встановити, чий саме постріл міг стати смертельним для хлопчика.