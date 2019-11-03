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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 4 ноября: Гидрометцентр спрогнозировал значительное потепление и дожди в Карпатах (КАРТА)

3 ноя 2019, 18:28
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Погода в Украине 4 ноября ожидается теплая, синоптики обещают возвращение роскошной осени, которая радовала украинцев в октябре.

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Завтра обещают дожди в ряде областей, осадки ожидаются ближайшей ночью. Температура воздуха ночью от 0−2° тепла в восточных областях до 5−12° в западных и южных регионах. Днем ожидается 14−20° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается южный 7−12 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 ноября ожидается днем без осадков, а ночью — дождь. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, а днем 15−17° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки будет тепло, ночью дождь. Столбики термометров ночью покажут 8−10° выше нуля по Цельсию, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра жителей областного центра тоже будет радовать теплая погода. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре в понедельник синоптики обещают хорошую погоду без осадков. Ночью температура воздуха прогреется до 6−8° тепла, а днем ожидается 15−17° выше нуля.

В Харькове в первый рабочий день недели Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 14−16° выше нуля.

В Карпатах 4 ноября ожидаются значительные дожди. Температура воздуха ночью 7−11° тепла, днем 8−11° выше нуля.

Погода в Украине на 4 ноября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 4 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидается небольшие возмущения.

Погода в Украине на 4 ноября. Карта: Гидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что 4 ноября в Украину вернется апрельская погода. В течение понедельника температура воздуха достигнет +15+20 градусов, в восточных областях погода будет свежей — +8…+13 градусов.

Источник: Ракурс


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