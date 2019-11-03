Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128936-pogoda-v-ukrayini-na-4-lystopada-gidrometcentr-sprognozuvav-znachne-poteplinnya-ta-doschi.html

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Погода в Україні 4 листопада очікується тепла, синоптики обіцяють повернення розкішної осені, яка радувала українців у жовтні.

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Завтра обіцяють дощі в низці областей, опади очікуються найближчої ночі. Температура повітря вночі від 0−2° тепла в східних областях до 5−12° в західних та південних регіонах. Вдень очікується 14−20° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південний 7−12 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 4 листопада очікується вдень без опадів, а вночі — дощ. Температура повітря вночі 6−8° тепла, а вдень 15−17° вище нуля.

У Львові найближчої доби буде тепло, вночі дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° вище нуля за Цельсієм, вдень 16−18° тепла.

В Одесі завтра мешканців обласного центру теж радуватиме тепла погода. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла.

У Дніпрі в понеділок синоптики обіцяють хорошу погоду без опадів. Вночі температура повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень очікується 15−17° вище нуля.

У Харкові у перший робочий день тижня Гідрометцентр спрогнозував теплу погоду. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 14−16° вище нуля.

У Карпатах 4 листопада очікуються значні дощі. Температура повітря вночі 7−11° тепла, вдень 8−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікується невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко заявила, що 4 листопада в Україну повернеться квітнева погода. Впродовж понеділка температура повітря досягне +15+20 градусів, у східних областях погода буде свіжішою — +8…+13 градусів.