ДТП у Миколаївській області. Фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n128935-na-mykolayivschyni-fiat-vletiv-u-vantajivku-vodiy-ta-pasajyry-legkovyka-ne-vyjyly-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 3 листопада на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» у Вознесенському районі Миколаївської області.

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Сьогодні о 12.30 зіткнулися вантажний автомобіль Volvo (Вольфо), яким керував 33-річний львів’янин та легковий автомобіль Fiat (Фіат), у якому перебували троє осіб — водій та двоє пасажирів. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху й допустив зіткнення з фурою, яка рухалася в зустрічному напрямку. Внаслідок автопригоди водій та пасажири «Фіата» загинули на місць від травм, які дістали в ДТП. Водій вантажівки не постраждав.

Всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці. На місці події працюють патрульні, слідчі, криміналісти та співробітники ДСНС.

Нагадаємо, 3 листопада в Києві сталася моторошне ДТП — автомобіль «Волга» розірвало на шматки внаслідок зіткнення. В аварії загинула одна особа, ще п’ятеро потрапили до лікарні.