ДТП в Николаевской области. Фото: Национальная полиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 3 ноября на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев», в Вознесенском районе Николаевской области.

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Сегодня в 12.30 столкнулись грузовой автомобиль Volvo (Вольфо), которым управлял 33-летний львовянин и легковой автомобиль Fiat (Фиат), в котором находились три человека — водитель и два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с фурой, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры «Фиата» погибли на месте от травм, которые получили в аварии. Водитель грузовика не пострадал.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители. На месте происшествия работают патрульные, следователи, криминалисты и сотрудники ГСЧС.

Напомним, 3 ноября в Киеве произошло жуткое ДТП — автомобиль «Волга» разорвало на куски в результате столкновения. В аварии погиб один человек, еще пятеро попали в больницу.