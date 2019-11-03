«Волгу» разорвало на куски в ДТП в Киеве, фото — "Вартові Еспресо"

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Ракурс

Автомобиль «Волга» разорвало на куски в ДТП, произошедшем 3 ноября в Киеве. В результате аварии один человек погиб, пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии.

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Жуткое ДТП произошло в Голосеевском районе столицы. На улице Академика Заболотного столкнулись автомобили «Волга» и китайский кроссовер Ssang Young.

От мощного удара «Волга» разлетелась на куски. Обломки машин разбросало на десятки метров.

От полученных повреждений на месте погиб пассажир ГАЗа, трех других людей, которые были в «Волге», в тяжелом состоянии забрала скорая. Водителя кроссовера и пассажира этого авто с многочисленными повреждениями с места аварии также отвезли в больницу.

В комментариях пользователи Фейсбук пишут, что водитель «Волги» выезжал с заправки и решил поехать через двойную сплошную полосу движения.

В результате ДТП и ограничения движения на этом участке проспекта Заболотного возникли пробки в обе стороны.

Ранее «Ракурс» сообщал о необычном ДТП, которое произошло на проспекте Победы. Недалеко от станции метро «Житомирская» разбилось пять автомобилей. Виновником происшествия стал нетрезвый водитель «Мерседес» S-класса.