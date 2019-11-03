Погода в Украине: синоптики обещали Украине возвращение апрельской температуры, фото — Ракурс

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Синоптик Наталья Диденко обещала Украине с понедельника, 4 ноября, возвращение апрельской погоды.

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По ее словам, в течение понедельника температура воздуха достигнет +15… +20 градусов, в восточных областях погода будет свежей — +8… +13 градусов.

Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А погода в Украине ожидается одной из самых теплых в Европе, — сообщила Диденко в Фейсбук.

Осадки следует ожидать на западе страны, а также на севере. На остальной территории без осадков.

В то же время Диденко предупредила о порывистом ветре, который в первый рабочий день недели останется в большинстве областей.

В Киеве понедельник, по словам синоптика, «напомнит о весенних птичках» — в столице днем ​​воздух нагреется до +15… +17 градусов. Небольшой дождь местами возможен, но осадки будут несущественны. Ветер южный, он удержится порывистым.

Итак, на несколько дней закиньте толстые куртки и шапки, нас с кратковременным дружественным визитом посетит весна, — сообщила синоптик.

В воскресенье, 3 ноября, Гидрометеоцентр сообщил метеопредупреждение о порывах ветра 15−20 м/с.

Ранее «Ракурс» сообщал, что погода в Киеве снова ознаменовалась температурным рекордом — 19 октября были зафиксированы необычно высокие показатели (столбик термометра поднялся до +23,3 градусов).