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Ракурс
Сервис Airbnb запретил аренду жилья для проведения вечеринок, фото — Medium

Сервис Airbnb запретил аренду жилья для проведения вечеринок

3 ноя 2019, 11:52
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Популярный сервис по бронированию частного жилья Airbnb запретил арендовать жилые дома для проведения вечеринок. Такое решение было принято после того, как в арендованном для празднования Хэллоуина дома в США застрелили пятерых человек.

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С сегодняшнего дня запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок. Компания также удваивает усилия, направленные на противодействие неразрешенным встречам и поведению гостей и владельцев жилья, которые приводят к таким страшным событий, как в Оринду, — так в Твиттер написал исполнительный директор компании Брайан Чески.

По его словам, будет сформирована специальная команда быстрого реагирования. Новые меры в компании обсудят в ближайшее время. События, о которых пишет Чески, произошли вечером 31 октября. Для празднования Хэллоуина на Airbnb был арендован дом в престижном районе города Оринду в Калифорнии.

Хозяин квартиры предупредил молодых людей, что вечеринки запрещены. Они объяснили, что снимают дом для родственников, а сами распространили через соцсети приглашение на Хэллоуин. Пришло более 100 человек. Примерно в 23.00 по местному времени в полицию поступил звонок с сообщением о стрельбе.

Три человека погибли сразу, еще двое умерли позже. Кто открыл на празднике огонь, пока неизвестно. В Airbnb сообщили, что окажут поддержку семьям жертв и пострадавших, а также тем людям, которые живут рядом с этим домом.

В следующем году компания Airbnb планирует выйти на IPO (с англ. — первичное публичное предложение). Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции. Основной целью IPO является получение так называемого «учредительной прибыли» — дохода, получаемого учредителями акционерных обществ в виде разницы между суммой от продажи выпущенных акций и капиталом, вложенным ими в акционерное предприятие.

Ранее «Ракурс» сообщал, что политическая реклама в Twitter будет запрещена во всем мире. Основатель этой соцсети рассказал, что охват политических заявлений надо зарабатывать ретвитами, а не покупать. Таргетированная реклама якобы способна подталкивать миллионы потенциальных избирателей к определенному выбору.

Источник: Ракурс


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