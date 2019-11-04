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Диетологи назвали методики похудения без использования физических упражнений, фото: pxhere

Диетологи назвали методики похудения без использования физических упражнений

4 ноя 2019, 17:28
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Физические упражнения не нужны для тех, кто желает избавиться от лишних килограммов.

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Диетологии дали полезные советы. Рекомендации опубликовал портал Food.news.

Одно из главных правил — контроль количества продуктов, которые богаты белком. Следует обращать внимание, чтобы мяса не было слишком много в рационе. Его можно заменить несоленым арахисом, фасолью, тыквенными семечками, горохом, орехами и семенами чиа.

По словам специалистов, человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий. Необходимо питаться в обычном режиме, но без переедания.

Диетологи призывали желающих похудеть исключить из рациона сладкие и подслащенные напитки, включая энергетики. Эксперты рекомендуют также избегать стрессовых ситуаций. Это состояние способно пробуждать аппетит. Сон — еще один пункт в списке эффективных решений для похудения. Если соблюдать эти правила, физические упражнения будут не нужны.


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