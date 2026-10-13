Почему количество случаев РДУГ заметно возросло в Европе, установили ученые

В Европе диагностируют все больше случаев РДУГ, фото: Freepik

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Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) останнім часом все частіше згадують в інфополі.

Але це пов’язано зі зростанням випадків чи зі зміною обізнаності та діагностики? Учені з Кардіффського університету (Велика Британія) проаналізували наявні дані, щоб встановити причину, повідомляє видання EurekAlert.

Діагностована поширеність (загальна кількість клінічно діагностованих випадків) РДУГ значно зросла за останні кілька років:

у деяких країнах визнані показники РДУГ тепер відповідають очікуваним показникам серед населення. Показник поширеності РДУГ серед населення становить приблизно 5−7% серед дітей та 2−3% серед дорослих у всій Європі;

водночас в інших країнах (наприклад у Великій Британії) він значно нижчий за рівень населення;

крім того, значно зросла кількість людей, які отримують ліки. Фіксується збільшення використання ліків від РДУГ у Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії та Великій Британії між 2010 і 2023 роками. У Британії поширеність вживання ліків за цей період зросла більш ніж утричі, з 0,12% до 0,39%, тоді як серед жінок особливо різко зросло вживання серед дорослих.

За оцінками дослідників, існує кілька можливих причин зростання кількості діагнозів, включаючи покращення громадської та професійної обізнаності та визнання:

спосіб визначення РДУГ змінювався з часом, що означає, що поріг для лікування також змінився. Це також сталося з іншими захворюваннями (наприклад, порогові значення для лікування високого кров’яного тиску та високого рівня ліпідів також змінилися);

зараз більше усвідомлюють, що РДУГ може вражати дорослих, і є набагато сильніші докази розвитку захворювання у жінок і дівчат — чим нехтували в минулому;

крім того, зараз є докази того, що лікування може зменшити відомі ризики РДУГ, такі як передчасна смертність або самогубство.

Таким чином, зростання випадків РДУГ по всій Європі спостерігається здебільшого через зміну обізнаності та діагностики.

Протягом багатьох років дослідники РДУГ робили все можливе, щоб підвищити обізнаність про те, що РДУГ недостатньо діагностується у жінок і дорослих загалом. За останні роки ці знання нарешті закріплюються у населення, але з такою швидкістю, що це відчувається як епідемія, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert