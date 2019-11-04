Зеленський підписав указ щодо покращення зберігання боєприпасів. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, 4 листопада підписав указ «Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації на арсеналах, базах та складах Збройних сил України».

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Указ зобов’язує уряд виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів. Кабмін повинен врегулювати питання використання земель навколо арсеналів Міноборони. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Міноборони повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах та складах. Фахівці оборонного відомства мають розробити механізм контролю, що дозволить запобігти надзвичайним ситуаціям на таких об'єктах. Потрібно створити систему з моніторингу небезпечних військових об'єктів, організувати їх належне електропостачання.

Зеленський доручив Генштабу ЗСУ підвищити рівень безпеки складів до стандартів Північноатлантичного альянсу, організувати охорону таких об'єктів.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування вибухів на складах боєприпасів. ТСК створена для здійснення парламентського контролю щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки в містах Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин і причин знищення стратегічних об'єктів Міністерства оборони України щодо зберігання боєприпасів.