Колишній американський посол Марі Йованович. Фото: Юлія Бабич

https://racurs.ua/ua/n128988-impichment-trampa-demokraty-rozsekretyly-zakryti-svidchennya-dvoh-vajlyvyh-svidkiv.html

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Демократична партія Сполучених Штатів оприлюднили стенограму закритих свідчень колишнього американського посла США в Україні Марі Йованович у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

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Крім того, були розсекречені свідчення колишнього старшого радника держсекретаря Майка Помпео Майкла Маккінлі. Очільник Палати представників розвідки Адам Шифф запевнив, що днями опублікують свідчення Курта Волкера та американського посла в Євросоюзі Гордона Сондленда. Про це 4 листопада повідомляє CNN.

Йованович заявила, що вона була «шокована й налякана», коли дізналася про тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського. Екс-посол повідомила, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані намагався обійти заборону у видачі американської візи колишньому очільнику Генпрокуратури України Віктору Шокіну. За словами Йованович, посол США в Є Гордон Сондланд радив їй писати більше позитивних повідомлень у Twitterпро Трампа.

Натомість Маккінлі заявив про занепокоєння участю американських посольств у зборі «негативної політичної інформації у внутрішньополітичних цілях». Після телефонного скандалу він закликав Майка Помпео публічно підтримати Йованович, але той не реагував на його звернення.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування діяльності в Україні сина демократа Джо Байдена й обіцяв у разі позитивного рішення посприяти щодо надання фінансової та військової допомоги Києву.