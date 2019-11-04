На Луганщині засудили бойовика ЛНР. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n128987-na-luganschyni-na-8-rokiv-za-raty-kynuly-boyovyka-lnr.html

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Бойовика терористичної організації ЛНР, причетного до обстрілів позицій українських військових підрозділів на Донбасі, засудили до восьми років позбавлення волі.

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Встановлено, що мешканець Дніпра в 2014 році приєднався до проросійських сепаратистів. У Бєлгороді (Російська Федерація) він пройшов спеціальний бойовий вишкіл у тренувальному таборі для терористів. Про це 4 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Впродовж останніх п’яти років сепаратист воював проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокольники та Дебальцеве. Зловмисники у березні 2019 року затримали його районі проведення операції Об'єднаних сил. Затриманий повідомив слідчим свідчення про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань на Донбасі.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав терориста винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок вже набув законної сили.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 15 років тюрми громадянина РФ, який воював проти сил АТО на боці бойовиків так званої Луганської народної республіки.