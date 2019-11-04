На Луганщине засудили боевика ЛНР. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n128987-na-luganschine-na-8-let-brosili-za-reshetku-boevika-lnr.html

Ракурс

Боевика террористической организации ЛНР, причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений на Донбассе, приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Установлено, что житель Днепра в 2014 году присоединился к пророссийским сепаратистам. В Белгороде (Российская Федерация) он прошел специальную боевую подготовку в тренировочном лагере для террористов. Об этом 4 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

На протяжении последних пяти лет сепаратист воевал против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево. Злоумышленники в марте 2019 года задержали его в районе проведения операции Объединенных сил. Задержанный сообщил следователям показания о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерств, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Лисичанский городской суд Луганской области признал террориста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2019 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина РФ, воевавшего против сил АТО на стороне боевиков так называемой Луганской народной республики.