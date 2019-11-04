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Ракурс
Нацкомиссия по регулированию тарифов избрала нового главу. Фото: ua.news

Нацкомиссия по регулированию тарифов избрала нового руководителя

4 ноя 2019, 20:09
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила нового руководителя.

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Председателем регулятора энергетики и тарифов на тайном голосовании избрали Валерия Тарасюка. Предыдущей главой НКРЭКУ была Оксана Кривенко. Об этом 4 ноября сообщается на сайте Нацкомиссии.

Отмечается, что Валерий Тарасюк родился в 1976 году в поселке Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. Президент Владимир Зеленский 29 октября своим указом назначил Тарасюка членом комиссии.

Ранее Тарасюк также был членом НКРЭКУ, но был уволен по собственному желанию. По информации СМИ, ранее он входил в наблюдательные советы Киевоблэнерго и Ровнооблэнерго.

В минувший четверг президент Украины назначил новых членов НКРЭКУ — Ольгу Бабий, Руслана Кайдаша и Алексея Магду.

Напомним, 4 ноября президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко — руководителем Черниговской области.

Источник: Ракурс


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