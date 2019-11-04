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Космический корабль Starliner. Фото: NASA

Компания Boeing успешно испытала космический корабль Starliner (ВИДЕО)

4 ноя 2019, 19:35
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Компания Boeing (Боинг) провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner (Старлайнер).

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На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико прошли проверку системы эвакуации. Корабль запустили 4 ноября, а испытание длилось меньше 120 секунд. «Старлайнер» сумел подняться на высоту 1,3 км. После этого у корабля сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж. Об этом сегодня сообщило NASA в Twitter.

Капсула плавно приземлилась, испытания прошли штатно. Сейчас специалисты «Боинга» анализируются параметры, полученные во время испытания.

Как известно, космический корабль Starliner предназначен для доставки людей и грузов до космических станций на земной орбите. Планируется, что 17 декабря корабль доставит на Международную космическую станцию четырех человек.

Напомним, весной компания Boeing на три месяца отложила беспилотный запуск своего нового космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции. Также перенесли запланированный первый запуск CST-100 Starliner с экипажем.

Источник: Ракурс


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