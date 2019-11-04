Космічний корабель Starliner. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n128985-kompaniya-boeing-uspishno-vyprobuvala-kosmichnyy-korabel-starliner-video.html

Ракурс

Компанія Boeing (Боїнг) провела чергові випробування багаторазового космічного корабля Starliner (Старлайнер).

Loading...

На тестовому майданчику на базі Уайт Сендс в штаті Нью-Мексико перевірку пройшли системи евакуації. Корабель запустили 4 листопада, а випробування тривали менше 120 секунд. «Старлайнер» зумів піднятися на висоту 1,3 км. Після цього у корабля спрацювали парашути і відокремилася капсула, в якій в польоті повинен знаходитися екіпаж. Про це сьогодні повідомило NASA в Twitter.

Капсула плавно приземлилася, випробування пройшли штатно. Наразі фахівці «Боїнга» аналізуються параметри, отриманні під час випробування.

Як відомо, космічний корабель Starliner призначений для доставки людей і вантажів до космічних станцій на земній орбіті. Планується, що 17 грудня корабель доставить на Міжнародну космічну станцію чотирьох осіб.

Нагадаємо, навесні компанія Boeing на три місяці відклала безпілотний запуск свого нового космічного корабля CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції. Також перенесли запланований цього року перший запуск CST-100 Starliner з екіпажем.