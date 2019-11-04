Нацкомісія з регулювання тарифів обрала нового голову. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n128986-nackomisiya-z-reguluvannya-taryfiv-obrala-novogo-golovu.html

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) отримала нового керівника.

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Головою регулятора енергетики та тарифів на таємному голосуванні обрали Валерія Тарасюка. Попередньою головою НКРЕКП була Оксана Кривенко. Про це 4 листопада повідомляється на сайті Нацкомісії.

Зазначається, що Валерій Тарасюк народився в 1976 році у селищі Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Президент Володимир Зеленський 29 жовтня своїм указом призначив Тарасюка членом комісії.

Раніше Тарасюк також був членом НКРЕКП, але був звільнений за власним бажанням. За інформацією ЗМІ, раніше він входив до наглядових рад Київобленерго та Рівнеобленерго.

У минулий четвер президент України призначив нових членів НКРЕКП — Ольгу Бабій, Руслана Кайдаша та Олексія Магду.

Нагадаємо, 4 листопада президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, а Андрія Прокопенка — керівником Чернігівської області.