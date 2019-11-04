Бывший американский посол Мари Йованович. Фото: Юлия Бабич

https://racurs.ua/n128988-impichment-trampa-demokraty-rassekretili-zakrytye-pokazaniya-dvuh-vajnyh-svideteley.html

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Демократическая партия Соединенных Штатов обнародовали стенограмму закрытых показаний бывшего американского посла США в Украине Мари Йованович в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

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Кроме того, были рассекречены показания бывшего старшего советника госсекретаря Майка Помпео Майкла Маккинли. Глава Палаты представителей разведки Адам Шифф заверил, что на днях опубликуют показания Курта Волкера и американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда. Об этом 4 ноября сообщает CNN.

Йованович заявила, что она была «шокирована и напугана», когда узнала о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Экс-посол сообщила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани пытался обойти запрет в выдаче американской визы бывшему руководителю Генпрокуратуры Украины Виктору Шокину. По словам Йованович, посол США в Гордон Сондланд советовал ей писать больше позитивных сообщений в Twitter о Трампе.

Зато Маккинли заявил, что обеспокоенность участием американских посольств в сборе «негативной политической информации во внутриполитических целях». После телефонного скандала он призвал Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот не реагировал на его обращения.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.