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Бюджет на 2020 рік не передбачає підвищення податків - Гончарук. Фото: КМУ

Бюджет на 2020 рік не передбачає підвищення податків — Гончарук

4 лис 2019, 12:09
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Олексій Гочнарук, прем'єр-міністр України, заявив, що в бюджеті на новий рік не передбачено підвищення податків. У ньому міститься скорочення дефіциту.

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На своїй сторінці у Facebook глава уряду зазначив, що вчора Кабмін ухвалив проект бюджету до другого читання, в якому вперше не передбачено підвищення податків.

Гончарук зазначив, що держава повинна не заважати, а навпаки створювати чесні і конкурентні умови для діяльності тих, хто цього хоче. Також він закликав надавати підтримку тим, хто дійсно її потребує.

Вища цінність держави — соціальний капітал, люди з усіма їхніми досягненнями. Саме тому ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямів для людей. Один з них — медицина. Зокрема, мова йде про систему екстреної медичної допомоги, — додав Гончарук.

За словами прем'єра, також у проекті є багато інноваційних речей, в які закладена капіталізація зростання. Це все має підвищити соціальні стандарти.

Нагадаємо, що тепер бюджет у другому читанні розгляне Рада.

Джерело: Ракурс


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