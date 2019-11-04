Бюджет на 2020 год не предусматривает повышения налогов - Гончарук. Фото: КМУ

https://racurs.ua/n128955-budjet-na-2020-god-ne-predusmatrivaet-povysheniya-nalogov-goncharuk.html

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Алексей Гочнарук, премьер-министр Украины, заявил, что в бюджете на новый год не предусмотрено повышение налогов. В нем содержится сокращение дефицита.

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На своей странице в Facebook сегодня глава правительства отметил, что вчера Кабмин принял проект бюджета ко второму чтению, в котором впервые не предусмотрено повышение налогов.

Гончарук отметил, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для деятельности тех, кто этого хочет. Также он призвал оказывать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.

Высшая ценность государства — социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них — медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи, — добавил Гончарук.

По словам премьера, также в проекте есть много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста. Это все должно повысить социальные стандарты.

Напомним, что теперь бюджет во втором чтении рассмотрит Рада.