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Ракурс
Кабмин одобрил бюджет на 2020 год. Фото: mfu.if.ua

Кабинет министров Украины утвердил бюджет-2020 и направит его в Раду

3 ноя 2019, 21:32
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Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2020 год.

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Соответствующее решение члены правительства приняли вечером, 3 ноября. Документ о госбюджете направят на рассмотрение Верховной Рады, депутаты во втором чтении примут в отношении него решение. Об этом сегодня сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства в своем Telegram-канале.

Народный депутат отметил, что на заседании Кабмина отсутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Ранее сообщалось, что на выходных премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретится с президентом Владимиром Зеленским и во время встречи согласуют государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его взяли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.

В правительстве заявили, что курс доллара на 2020 год согласно новым макроэкономическим прогнозам составит 27 грн за долл. В консервативном варианте прогноза предполагается рост экономики в следующем году на 3,7%. По оптимистическому сценарию в следующем году ВВП Украины должен вырасти на 4,8%.

Источник: Ракурс


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