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Ракурс
Кабмін схвалив бюджет на 2020 рік. Фото: mfu.if.ua

Кабінет міністрів України затвердив бюджет-2020 та направить його в Раду

3 лис 2019, 21:32
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Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2020 рік.

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Відповідне рішення члени уряду прийняли ввечері, 3 листопада. Документ щодо держбюджету направлять на розгляд Верховній Раді, депутати у другому читанні приймуть щодо нього рішення. Про це сьогодні повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з засідання уряду у своєму Telegram-каналі.

Народний депутат відзначив, що на засіданні Кабміну були відсутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Міністерства культури молоді і спорту Володимир Бородянський.

Раніше повідомлялося, що на вихідних прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським й під час зустрічі узгодять державний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

В уряді заявили, що курс долара на 2020 рік згідно з новими макроекономічними прогнозами складе 27 грн за дол. В консервативному варіанті прогнозу передбачається зростання економіки в наступному році на 3,7%. За оптимістичним сценарієм наступного року ВВП України має зрости на 4,8%.

Джерело: Ракурс


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