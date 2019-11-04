Магнитные бури в 2019 году: в ноябре ожидаются две сильные магнитные бури, фото: Los Angeles Air Force Base

https://racurs.ua/n128954-magnitnye-buri-v-2019-godu-v-noyabre-ojidautsya-dve-silnye-magnitnye-buri.html

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Магнитные бури ожидаются в конце ноября. Специалисты назвали даты самых сильных колебаний.

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Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН провели соответствующие наблюдения. Об этом сообщается на сайте научной организации.

Две магнитные бури уровня G1 зафиксируют 21 и 22 ноября. В некоторые дни месяца будет небольшое возбуждение магнитосферы. Это ожидается 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. Уровень G1 означает по пятибалльной шкале самую слабую мощность.

Во время магнитных бурь люди часто жалуются на плохое самочувствие и головную боль. Ученые пока никакими исследованиями не подтверждают эти заявления. Некоторые представители научного сообщества полагают, что люди сами себя так настраивают, когда узнают о магнитной буре.

Электромагнитная активность взаимодействует с магнитным полюсом Земли, вызывает полярное сияние. Магнитосфера нейтрализует электромагнитное воздействие Солнца. По этой причине организм человека вряд ли может его чувствовать.

Напомним, в октябре синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются магнитные бури. Наибольшие колебания, по словам специалистов из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, были зафиксированы 24 и 25 октября.