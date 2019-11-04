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Магнітні бурі у 2019 році: в листопаді очікуються дві сильні магнітні бурі, фото: Los Angeles Air Force Base

Магнітні бурі у листопаді: очікуються два сильних коливання (ІНФОГРАФІКА)

4 лис 2019, 11:32
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Магнітні бурі очікуються в кінці листопада. Фахівці назвали дати найсильніших коливань.

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Співробітники Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН провели відповідні спостереження. Про це повідомляється на сайті наукової організації.

Дві магнітні бурі рівня G1 зафіксують 21 і 22 листопада. В деякі дні місяця буде невелике порушення магнітосфери. Це очікується 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. Рівень G1 означає за п’ятибальною шкалою найслабшу потужність.

Магнітні бурі в 2019 році, фото Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на погане самопочуття і головний біль. Вчені поки ніякими дослідженнями не підтверджують ці заяви. Деякі представники наукової спільноти вважають, що люди самі себе так налаштовують, коли дізнаються про магнітну бурю.

Електромагнітна активність взаємодіє з магнітним полюсом Землі, викликає полярне сяйво. Магнітосфера нейтралізує електромагнітний вплив Сонця. З цієї причини організм людини навряд чи може його відчувати.

Нагадаємо, в жовтні синоптики розповідали, де в Україні очікуються магнітні бурі. Найбільші коливання, за словами фахівців з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, були зафіксовані 24 і 25 жовтня.

Джерело: Ракурс


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