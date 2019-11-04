В штабе ООС анонсировали разведение сил в Петровском. Фото: flickr.com

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В понедельник, 4 ноября, в Золотом Луганской области официально завершилось разведение сил. Соответствующую информацию подтвердил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик. Сейчас в районе города Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений.

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Разведение войск в Петровском Донецкой области может состояться уже 8 ноября. В штабе операции Объединенных сил заявили, что процесс разведения сил и средств может начаться при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины в течение семи дней. В последний раз выстрелы в районе Петровского фиксировали 29 и 30 октября.

Сегодня годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Советник городского головы Херсона скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома. Сейчас правоохранители расследуют пять уголовных производств: относительно вероятных заказчиков, организаторов, пособников; относительно обстоятельств преступления; в отношении правоохранителей, которые неподобающе расследовали преступление. Заказчики нападения до сих пор не установлены.

Акция «Год без Кати» прошла более чем в 40 городах Украины и мира. Участники митинга в Киеве под Офисом президента требовали наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что в государственном бюджете на 2019 год не предусмотрено повышение налогов. В проекте прописано сокращение дефицита, также документ содержит много инновационных вещей, в которые заложена капитализация роста.

Сегодня стало известно, что народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко 1 ноября подала заявление о прекращении полномочий по состоянию здоровья. Место Луценко может занять Ирина Никорак, которая под № 26 значится в списке партии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон о судебной реформе. Закон № 1008 предусматривает сокращение количества судей Верховного суда в два раза, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалификационной комиссии судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия.