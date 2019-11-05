Правительство обещает проиндексировать пенсии. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n129011-reforma-sovbezov-i-indeksaciya-pensiy-pravitelstvo-vydelilo-na-pensionnoe-obespechenie-173-mlrd.html

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Государственный бюджет на 2020 год предусматривает повышение пенсий, оно будет незначительным.

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Пенсии в следующем году будут проиндексированы. Ресурсов для значительного повышения пенсий пока нет. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта госбюджета на 2020 год. Событие транслировали украинские СМИ.

Расходы на пенсионное обеспечение с учетом индексации заложили в размере 173 млрд грн. Гончарук обещает, что пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки на уход на 670 грн. На это в бюджете заложили 806 млн грн.

Кабинет министров планирует реформировать «совбезы». В правительстве не хотят, чтобы люди стояли в очередях за социальной помощью и «чувствовали себя униженными». Также в бюджете на 2020 год предусмотрели средства, чтобы малообеспеченные семьи не тратили больше 15% дохода на оплату коммунальных услуг.

Напомним, правительство предусмотрело в государственном бюджете на 2020 год средства на развитие экстренной медицинской помощи. Планируется закупить 470 карет скорой помощи и открыть минимум 25 отделений неотложной помощи.