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Уряд обіцяє проіндексовати пенсії. Фото: РБК-Україна

Реформа «совбезів» та індексація пенсій: уряд виділив на пенсійне забезпечення 173 млрд грн

5 лис 2019, 12:58
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Державний бюджет на 2020 рік передбачає підвищення пенсій, воно буде незначним.

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Пенсії в наступному році будуть проіндексовані. Ресурсів для значного підвищення пенсій наразі немає. Про це 5 листопада заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту держбюджету на 2020 рік. Подію транслювали українські ЗМІ.

Витрати на пенсійне забезпечення з урахуванням індексації заклали в розмірі 173 млрд грн. Гончарук обіцяє, що пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки на догляд на 670 грн. На це в бюджеті заклали 806 млн грн.

Кабінет міністрів планує реформувати «совбези». В уряді не хочуть, щоб люди стояли в чергах за соціальною допомогою й «відчували себе приниженими». Також у бюджеті на 2020 рік передбачили кошти, щоб малозабезпечені родини не витрачали більше 15% доходу на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, уряд передбачив у державному бюджеті на 2020 рік кошти на розвиток екстреної медичної допомоги. Планується закупити 470 карет швидкої допомоги й відкрити щонайменше 25 відділень невідкладної допомоги.

Джерело: Ракурс


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Реформа «совбезів» та індексація пенсій: уряд виділив на пенсійне забезпечення 173 млрд грн

Кабінет міністрів України обіцяє в 2020 році виділити надбавки самотнім пенсіонерам та спростити порядок отримання соціальної допомоги. На пенсії урядовці передбачили 173 млрд грн

Новини України
12:58