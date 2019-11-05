Уряд закупить 470 карет швидкої допомоги. Фото: НВ

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Кабінет міністрів України в 2020 році передбачив у державному бюджеті кошти на розвиток екстреної медичної допомоги.

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Уряд планує закупити та передати до лікарень 470 карет швидкої й відкрити щонайменше 25 відділень невідкладної допомоги. Про це 5 листопада заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту бюджету на 2020 рік, захід транслювали ЗМІ.

У наступному році ми в якості пріоритету в сфері медицини звернемо увагу на екстрену допомогу. Багато українці не доїжджають до лікарень, їх не вдається врятувати. Система наразі не ефективна, а сумна статистика лякає, — наголосив Гончарук.

У проекті бюджету передбачається 1,9 млрд грн. На закупівлю автомобілів «швидкої» виділять 900 млн, основна частина коштів піде на відкриття нових відділень. Очікується, що нові відділення з’явиться в кожній області.

Крім того, нарощуватиметься фінансування програми «Доступні ліки». Кількість ліків в рамках цієї програми в 2020 році буде розширено втричі.

Наступного року ми спробуємо врятувати всіх тих, кого держава може врятувати. Це — екстрена медична допомога, доступні ліки та допомога на необхідне лікування, — запевнив прем'єр.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.