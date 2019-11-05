З вікна вистрибнули три дівчини. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n129007-iz-vikna-psyhlikarni-pavlova-v-kyievi-vystrybnuly-troie-divchat-zmi.html

Ракурс

Втечу з психлікарні ім. Павлова в Києві скоїли минулої ночі троє юних дівчат.

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У ніч на 5 листопада двоє 15-річних та одна 17-річна пацієнтки вистрибнули з вікна лікувального закладу по вулиці Кирилівській. Унаслідок стрибка наймолодша з утікачок дістала травми і була госпіталізована. Про це повідомляє «Інформатор» із посиланням на джерело серед правоохоронців.

Двом іншим дівчатам вдалося втекти. Незабаром поліцейські встановили, що втікачки прямують до своєї тітки.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з’ясовуються.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Польщі серйозно постраждав 18-річний українець, на якого впав самогубець, котрий викинувся з 18 поверху. Самогубець загинув на місці, а українець у вкрай важкому стані був доставлений до лікарні.