З сьогоднішнього дня в Україні скасували обмеження на покупку валюти. Фото: НБУ

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Обмеження на покупку іноземної валюти знято в Україні з 5 листопада. З сьогоднішнього дня НБУ дозволяє купувати іноземну валюту та банківські метали на будь-яку суму, хоча раніше було встановлено обмеження на 150 тис. грн в день.

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За даними прес-служби фінансового регулятора, такий крок не зробить серйозного впливу на валютний ринок. Це пов’язано з тим, що більшість операцій, які проводять фізичні особи з купівлі валюти, не перевищують 150 тис. грн. на добу.

Також в банку пояснили, що в даний момент в Україні є пропорційними загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням.

У той же час чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу і інвесторів в цьому році сягає майже 4 млрд дол., А міжнародні резерви протягом останніх місяців зберігаються на рівні 21−22 млрд дол., — говориться в повідомленні прес-служби.

У фінансовому регуляторі додали, що посилення тиску на гривню також не відбудеться через низку інших психологічних факторів, таких як інфляційні і девальваційні очікування українців.

Нагадаємо, що понеділок, 30 вересня, був останнім днем, коли монети номіналами 1, 2 і 5 копійок вважалися в Україні платіжним засобом. З 1 жовтня ці монети не будуть приймати в розрахунках за товари і послуги. Регулятор починає вилучати їх з обігу.

З 1 жовтня НБУ почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.