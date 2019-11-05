Олексій Гончарук презентує проект бюджету-2020. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129004-kabmin-prezentuie-proekt-derjbudjetu-na-2020-rik-translyaciya.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, і члени уряду презентують підготовлений до другого читання проект бюджету-2020.

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Кабінет міністрів України 3 листопада затвердив проект державного бюджету на 2020 рік. Документ щодо держбюджету направлять на розгляд Верховній Раді, депутати ухвалюватимуть його в другому читанні.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.