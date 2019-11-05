Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Гончарук презентує проект бюджету-2020. Фото: kmu.gov.ua

Кабмін презентує проект держбюджету на 2020 рік (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 лис 2019, 11:37
999

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, і члени уряду презентують підготовлений до другого читання проект бюджету-2020.

Loading...

Кабінет міністрів України 3 листопада затвердив проект державного бюджету на 2020 рік. Документ щодо держбюджету направлять на розгляд Верховній Раді, депутати ухвалюватимуть його в другому читанні.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Реформа «совбезів» та індексація пенсій: уряд виділив на пенсійне забезпечення 173 млрд грн

Кабінет міністрів України обіцяє в 2020 році виділити надбавки самотнім пенсіонерам та спростити порядок отримання соціальної допомоги. На пенсії урядовці передбачили 173 млрд грн

Новини України
12:58