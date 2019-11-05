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Алексей Гончарук презентует проект бюджета-2020. Фото: kmu.gov.ua

Кабмин представляет проект госбюджета на 2020 год (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 ноя 2019, 11:37
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины и члены правительства представляют подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020.

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Кабинет министров Украины 3 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2020 год. Документ о госбюджете направят на рассмотрение Верховной Раде, депутаты будут принимать его во втором чтении.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его взяли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.

Источник: Ракурс


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