МВФ отложил финпомощь Украине из-за неуверенности в Зеленском, фото: flick

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Международный валютный фонд (МВФ) отложил финансовую помощь из-за неуверенности в действиях президента Владимира Зеленского относительно способности возместить миллиарды долларов из «разграбленных банков».

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В финучреждении обеспокоены ситуацией с расследованием обстоятельств по выводу денег из банков. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдерские данные.

Близкий к переговорам источник проинформировал сотрудников прессы о том, что обеспокоенность вызывает и связь бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского с главой государства. Зеленскому эксперты МВФ настойчиво рекомендовали провести расследование по выведенным средствам. Это позволит выполнить его предвыборное обещание по очищению финансовой системы, подорванной мошенничеством, воровством и отмыванием денег.

Согласно информации издания, МВФ не отправит очередной транш, пока не убедится, что правительство Украины вернет около 15 млрд долл. Эти деньги, по мнению финансистов международной организации, были украдены из более чем 100 банков.

Напомним, в октябре МВФ повысил прогноз роста украинской экономики в 2019 году. По оценкам ведомства, рост ВВП к концу года составит 3%, в 2020 — также 3%.