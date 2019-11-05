Новости Украины

В Золотом из стрелкового оружия ранили подростка - ОБСЕ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129002-v-zolotom-iz-strelkovogo-orujiya-ranili-podrostka-obse.html

Ракурс

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе ранили 16-летнего молодого человека из стрелкового оружия в населенном пункте Золотое Луганской области, который находится на временно оккупированной территории.

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По информации наблюдателей ОБСЕ, в парня стреляли еще 21 сентября этого года в одном из кафе, расположенном на улице Войкова. В отчете организации говорится, что раненого парня доставили в больницу в населенный пункт Первомайск.

По уточненным данным, парень получил ранения ребер, в связи с чем ему была проведена операция. Медработники говорят, что также молодой человек получил психологическую помощь в больнице.

О нападении наблюдателям 1 октября сообщили родственники и соседи пострадавшего. По их словам, в тот день в кафе проходили торжества по случаю дня села.

Напомним, что в районе населенного пункта Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений — до 25 ноября.